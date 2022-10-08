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8 октября, 11:45

Тарасова сообщила, что продолжит участие в съемках «Ледникового периода»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что продолжит участие в съемках шоу «Ледниковый период».

«Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съемках шоу участие продолжу», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Источник: https://tass.ru/sport/15993641?
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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