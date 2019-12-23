Известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян высказался о предстоящем чемпионате России. Он отметил, что в женском турнире такого наплыва талантливых фигуристок вообще никогда не было.

Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря, по его итогам определятся участники чемпионата Европы и мира.

— Совсем скоро в Красноярске пройдет чемпионат России, на котором определяется три будущие участницы чемпионата мира и Европы. Для остальных же по большому счету сезон будет завершен. Хотя во второй его части точно был не помешал какой-то статусный турнир...

— Мы послушаем, что говорят люди. Федерацией руководят профессионалы, которые примут верное решение. При желании все можно решить и организовать. Ситуация сложная, такого наплыва талантливых фигуристок вообще никогда не было.

— А какими вам видятся глубинные причины такого потока талантов?

— Во-первых, это то, что я отмечал ранее — работа тренеров, федерации плюс поддержка государаства. Во-вторых, в 2006 году Россия начала стремительно развиваться, с него по 2008 год люди начали хорошо зарабатывать. И это поколение с хорошим доходом начало отдавать девочек в фигурное катание, спасибо Турину-2006. Потом Сочи-2014, все начали думать: Олимпиада у нас в стране, а почему не заняться этим видом спорта? Стали строить катки, появились новые возможности. Из Европы и США стали возвращаться российские тренеры, которые посмотрели американскую систему фигурного катания и стали более опытными. (Екатерина Беспалова)

Ари Закарян: «Сегодня фигурное катание — это Россия и Япония»