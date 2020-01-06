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Загорски и Гурейро посетили шоу с участием Загитовой. И сделали совместное фото

14:58
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Бронзовые призеры чемпионата России-2020 Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски посетили шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка исполняет главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».

Гурейро опубликовал совместную фотографию со своей партнершей и с Загитовой. Он также поблагодарил фигуристку за приглашение на шоу.

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