Загорски и Гурейро посетили шоу с участием Загитовой. И сделали совместное фото
14:58
Бронзовые призеры чемпионата России-2020 Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски посетили шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка исполняет главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».
Гурейро опубликовал совместную фотографию со своей партнершей и с Загитовой. Он также поблагодарил фигуристку за приглашение на шоу.
Вот и мы с @tiffytaz наконец-то выбрались на замечательное шоу @tatiana_navka ??Кто еще не был — очень очень советую!!! Огромное спасибо за приглашение @azagitova !!! Высочайший уровень! P. S. Мы в восторге ? #навкашоу #фигурноекатание #восторг #спящаякрасавица #happypeople #???
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