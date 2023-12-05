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Сегодня, 14:04

Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания в Казани. Она призналась, что это может вылиться в нечто глобальное.

— Сами будете тренировать в своей школе?

— Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что-то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле, — сказала Загитова matchtv.ru.

3 декабря министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что школу Загитовой в Казани планируют открыть к осени 2024 года. Ранее сообщалось, что строительство завершат к лету следующего года.

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Загитова завоевала золото на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. У 21-летней фигуристки также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В 2019 году она приостановила карьеру.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала Загитовой успехов в тренерской деятельности.

Источник: Matchtv.ru
Фигурное катание
Алина Загитова
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