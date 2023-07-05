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Сегодня, 11:25

Загитова заменит Щербакову в шоу Навки «История любви Шахерезады»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит вместо Анны Щербаковой в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Сочи.

«Загитова выступит вместо Ани Щербаковой 13, 15 и 16 июля», — заявили ТАСС в пресс-службе шоу.

Выступление олимпийской чемпионки Щербаковой в шоу запланировано 1, 2, 4 и 5 августа.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
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