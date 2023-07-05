Загитова заменит Щербакову в шоу Навки «История любви Шахерезады»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит вместо Анны Щербаковой в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Сочи.

«Загитова выступит вместо Ани Щербаковой 13, 15 и 16 июля», — заявили ТАСС в пресс-службе шоу.

Выступление олимпийской чемпионки Щербаковой в шоу запланировано 1, 2, 4 и 5 августа.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.