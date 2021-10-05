Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой

Ведущая телешоу «Ледниковый период» Алина Загитова взяла интервью у Евгении Медведевой и блоггера Дани Милохина по окончании второго проката.

Интересно, что основное внимание олимпийская чемпионка уделила именно тиктокеру — ему досталось от Загитовой четыре вопроса, а к Евгении ведущая обратилась лишь однажды.

Загитова: Даня, мы тебя знаем как веселого и жизнерадостного человечка. Но сейчас ты выступил в лирическом образе. Как тебе?

Милохин: Много говорить не люблю и не умею, я все сказал на льду. Мне нравится. Я здесь.

Загитова: Женя, мы знаем, что ты любишь Билли Айлиш. Ты выбрала эту музыку?

Медведева: Знаешь, на удивление, в данном случае это не мое решение. Предложили — согласились. Я на Билли всегда согласна, это моя певица. Близка мне духу, это мой образ. Обсуждений не вели.

Загитова: Даня, у тебя татуировка с медведем на коньках. Покажешь?

Милохин: Она заживает.

Загитова: Поняла. Помогает кататься? (Смешки в зале)

Милохин: Это… Нет.

Загитова: После прошлого раза чуть-чуть были нападки со стороны фолловеров? Читаешь их вообще?

Милохин: Комментарии про то, что я уронил Женю? Я не видел плохих, на самом деле. Блин, все поняли — бывают падения. Без падений не бывает взлетов, чуваки!

Медведева: Значит, в следующий раз я полечу.

Загитова (Милохину): Это правильный подход.