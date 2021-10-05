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Медведева — о работе Загитовой в роли ведущей: «Она хорошо справляется»

20:00
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Российская фигуристка и участница телепроекта «Ледниковый период» Евгения Медведева ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об их беседах после прокатов с Алиной Загитовой, работающей ведущей шоу.

— Как ощущения, необычно?

— Насколько я помню, такие ситуации уже были… А, нет, не было. Как бы то ни было, она хорошо справляется, так что большой ей удачи. (Милохин показывает жесты за спиной и говорит губами: «Она ее не любит!»)

— Никаких особых ощущений?

— Нет.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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