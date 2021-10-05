«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой

Интервью самой звездной пары «Ледникового периода».

Во втором выпуске главного спортивного телешоу страны пара Евгения Медведева/Даня Милохин выступила успешнее (по крайней мере, без падений) и в необычном для себя образе. Но еще активнее блогер и тиктокер врывается в фигурнокатательную игру своими изречениями.

Какой элемент я делал? Элемент фига!

— Женя, Даня, как оцените второй прокат? За неделю прогресс налицо?

Евгения: — Однозначно. Думаю, что это очень хорошо было видно — мы намного увереннее катаемся, и вообще мы гордимся тем, что очень много времени катаемся в номере раздельно. Нет такого, что партнеры друг за друга зацепились и едут дальше. Потому что Даня действительно хорошо катается.

Даня: — Это любовь. (Приобнимает Медведеву.)

— Даня, от вас что-то во время проката отлетело...

— Это был цветочек от букетика, ничего особенного.

— Сколько в неделю тренируетесь?

Е.: — Поскольку мы люди молодые и занятые, у нас и съемки, и другие дела есть... Но думаю, минимум по три часа в день.

Д.: — О да, мы занятые. Но каждый день, бывает и четыре часа. И два раза бывает.

— Хватает?

Е.: — Было бы время — катались бы еще.

Д.: — Не хватает, честно говоря.

— Растянуть сутки нельзя никак!

Д.: — А менеджер по суткам здесь есть? Что за фигня?

— Даня, знаете ли вы название элемента в концовке, когда вы заводите ногу за ногу?

Е.: — Давай вспоминай.

Д.: — Называется фига! (Показывает кукиш Медведевой, все смеются.)

— Было близко.

Е.: — Так в России называют, да. А вообще — гидроблейд.

Д.: — У-у-у, я бы не запомнил. Фига понятнее.

Мы сразу нашли общий язык, когда нас скрестили

— Не жалеете, что раньше в фигурное катание не пришли?

Д.: — Да нет, на самом деле, все на своем месте, всему свое время

— Быстро нашли общий язык?

Д.: — Да! Мы сразу нашли общий язык, когда нас... скрестили. Поймали контакт, синергия такая!

Е.: — Поставили в пару это называется, Даня!

Д.: — Поставили в пару. Вот вчера сижу, она мне отправляет в Telegram фотку маникюра, а я в ответ — свой. Это синергия, чуваки!

— Даня, как вы пережили обвал Instagram? Много потеряли?

— А что произошло? У меня только TikTok и Telegram, не знаю. Времени не хватило заметить. Но вообще да, было немного скучновато. Хотелось зайти историю какую-нибудь снять. А TikTok работал.

Е.: — Ладно, пять часов как-нибудь без Instagram можно прожить.

— Даня, как у вас с фанатами фигурного катания? Наверняка комментариев много.

— Да, японские комментарии. Я их часто читаю, но не запоминаю. Они более-менее одинаковые. (Смеется.)

— Выход на новую аудиторию чувствуете?

— Пока нет. Хотя да, ко мне подходят дедушки, бабушки, говорят: «Я тебя видела, ты молодец!»

— Это аудитория Евгении Медведевой, что ли?

— Нет, «Ледникового»! (Медведева отворачивается и давится от смеха.)

— А за что вам Илья Авербух пощечину дал на тренировке?

Е.: — Если что, друзья, это он сам придумал! Мы тут ни при чем!

Д.: — Да-да, мне писали — кто это, вообще, так неправильно делает, ваш тренер? Я ему напишу!

Е.: — Да, чего у вас так жестко... Это юмор, ребят, чего вы, не понимаете?

Д.: — Да. Я упал, решили пошутить.

Даня Милохин, Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загитова хорошо справляется

— Женя, как вам работа телекомментатором?

— Мне понравилось. Следующий юниорский «Гран-при» я тоже буду комментировать, поэтому ждите, смотрите, слушайте.

— На взрослом женском одиночном катании будете работать?

— Знаете, на взрослых этапах «Гран-при» вы меня точно услышите, но в каком именно виде — у меня нет еще нет информации.

— Но противопоказаний у вас нет? Вы не против?

— Как будто я когда-то была против! (Смеется.)

— Ваша напарница по «Хрустальному» Алина Загитова тоже работает с микрофоном и берет у вас интервью. Как ощущения, необычно?

— Насколько я помню, такие ситуации уже были... А, нет, не было. Как бы то ни было, она хорошо справляется, так что большой ей удачи. (Милохин показывает жесты за спиной и говорит губами: «Она ее не любит!»)

— Никаких особых ощущений?

— Нет.

— Слышали, как называют вашу пару? M&M's, Медвелохины...

Д.: — Медвелохины, да! Это супер!

Е.: — Я тоже слышала, смешно!

Д.: — У тебя есть татуировки? Хочешь первую?

Е.: — Нет, спасибо.

— Какая была реакция на татуировку Дани?

Е.: — Я была в шоке. Попросила свести... кое-что. Надпись на животе, говорю, забей там как-нибудь (татуировка изображает медвежонка на коньках, на котором написано «Люблю Даню». — Прим. «СЭ»). Но ладно, его тело — его дело. Пусть будет.

— А вы свели в итоге?

Д.: — Нет! Ага, конечно. Только набил — и уже сводить пойду. Женя же сказала, я слушаюсь. Нет!

Е.: — Старших надо слушаться, вообще-то.

— Есть планы кататься под ваши песни, Даня?

— Да, есть! Очень хочу кататься под So Low! А это наш менеджер, и она нас уводит (показывая на маму Медведевой).