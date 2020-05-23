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Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

19:33
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова вышла в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля, которое проводит канал Olympic Channel в Twitter.

В четвертьфинале Загитова опередила ямайского легкоатлета Усэйна Болта (58% — 42%), а в полуфинале — ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%).

В финале голосования кроме Загитовой фигурирует американский фигурист Джонни Вейр. До окончания голосования осталось 21 час.

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