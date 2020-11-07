Авторский Гала-вечер с выступление Загитовой и Туктамышевой: где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 ноября, на льду «ЦСКА Арены» в Москве пройдет фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Онлайн-видеотрансляция пройдет на You Tube-канале TV Start. Начало — в 19:00 мск

В рамках фестиваля пройдут первый этап Кубка Москвы и соревнования среди взрослых любителей MozerTeam. Кульминацией фестиваля станет гала-вечер, в ходе которого для гостей мероприятия выступят мировые звезды фигурного катания: Алина Загитова, Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, танцевальные дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков.