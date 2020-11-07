Загитова упала в первом прокате на шоу в Москве

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова впервые за несколько месяцев представила номер на льду — в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание». Первым номером стало посвящение тренеру мамы Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, показательный номер, поставленный в прошлом сезоне.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загитова сделала три прыжковых элемента, упав одного из них. Фигуристка изначально выехала с прыжка, но затем потеряла равновесие. На шоу Алина также представит номер в образе Эсмеральды из мюзикла Notre-Dame de Paris. (Дмитрий Кузнецов)