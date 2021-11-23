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Траньков похвалил Медведеву и Милохина за поцелуй

17:40
Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион Максим Траньков похвалил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву и тиктокера Даню Милохина за поцелуй в концовке номера по мотивам фильма «Человек-Паук».

Пара в новом выпуске шоу выступила под совместный трек тиктокера с группой «Мумий Тролль», опубликованный на днях. Композиция называется «Башня», в его начале Милохин лезет на башню.

— У Дани появился опыт, был минимальный опасный момент, и он собрался — раз, и он собрался. Концовка супер, потому что это прямо картинка из фильма. От этой пары ждёшь глотка свежего воздуха, и они его постоянно дают, — сказал Траньков.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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