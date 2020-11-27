Загитова сообщила, что не любила фигурное катание и могла его бросить

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что в детстве на несколько месяцев бросила занятия фигурным катанием. По словам олимпийской чемпионки, она начала заниматься гимнастикой.

— Сначала мне не очень нравилось фигурное катание. Я даже плакала и не хотела выходить на лед, — рассказала Загитова во время прямого эфира в Instagram. — Никто не знает об этой истории, но в детстве я несколько месяцев занималась гимнастикой, потому что с фигурным катанием просто не получалось. Мама предложила пойти на гимнастику: «Тебя там растянут специально для выступления на льду». Это все было сделано для того, чтобы я не плакала.

Я то думала, что мы туда временно ходим, а у мамы были мысли о моем уходе из фигурного катания, чтобы осталась только гимнастика. Но в итоге мы решили вернуться обратно на каток.