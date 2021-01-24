Загитова рассказала, почему закрыла страницу в Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему закрыла свою страницу в Instagram. Видео с объяснением фигуристки появилось в фан-аккаунте девушки в соцсети.

Спортсменка сказала, что в последнее время на нее подписалось огромное количество человек. Откуда они появились Загитова не знает.

«Последний серьезный звонок был сегодня утром, так как за час на меня подписалось более семи тысяч человек. Как мне сказали, если на тебя подписываются непонятные боты и их очень-очень много, то инстаграм может заблокировать твою страничку и ты потом никак ее не возобновишь. Поэтому я приняла решение закрыть свой аккаунт. Но это временно», — сказала Загитова.

21 января стало известно, что 18-летняя фигуристка стала самой популярной фигуристкой в Instagram по числу подписчиков.