Загитова рассказала о самом тяжелом периоде своей спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о самом сложном этапе в своей карьере.

— Самый тяжелый период твоей спортивной карьеры?

— После чемпионата мира-2018. После Милана мне было очень плохо. Расстроилась сильно.

— В чем нашла мотивацию, чтобы продолжать?

— Тут как раз родители и мама, в первую очередь, сказали, что надо все доводить до конца. Мама даже на тренировках всегда так говорила: тебе нужно потренироваться еще, сходить на растяжку. Хотя можно было сразу пойти домой, потому что поздно. Но она — нет, говорила, это нужно сделать, и, наверное, эту черту характера мне передала.