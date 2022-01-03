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Загитова рассказала о самом тяжелом периоде своей спортивной карьеры

15:16
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о самом сложном этапе в своей карьере.

— Самый тяжелый период твоей спортивной карьеры?

— После чемпионата мира-2018. После Милана мне было очень плохо. Расстроилась сильно.

— В чем нашла мотивацию, чтобы продолжать?

— Тут как раз родители и мама, в первую очередь, сказали, что надо все доводить до конца. Мама даже на тренировках всегда так говорила: тебе нужно потренироваться еще, сходить на растяжку. Хотя можно было сразу пойти домой, потому что поздно. Но она — нет, говорила, это нужно сделать, и, наверное, эту черту характера мне передала.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/ru/news/alina-zagitova-perezhitoe-posle-olimpiady-menya-do-sih-por-ne-otpustilo

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Виктория Кравченко все материалы автора
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