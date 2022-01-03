Загитова рассказала, что изменилось в ее жизни после победы на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, изменилась ли ее жизнь после Олимпиады.

— Как изменилась твоя жизнь после Олимпиады?

— Никак. Просто было много внимания, ощущалось некое давление со стороны прессы и людей, которые пишут в инстаграме, соцсетях... Это сильно отвлекает. Ты не можешь уже тренироваться с холодной головой и с холодной головой выходить на соревнования. Куча эмоций. Утром идти на тренировку, а ты ничего не можешь делать. В принципе, те же тренировки, но это было сложно для меня.

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Загитова выиграла золотую медаль. В 2019-м фигуристка объявила о приостановке карьеры.