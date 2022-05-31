Сихарулидзе проведет беседу с Нугумановой и Рукавицыным

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе сообщил, что проведет беседу с Елизаветой Нугумановой и тренером Евгением Рукавицыным.

«Мне кажется, что слишком большое внимание уделяется сейчас ситуации вокруг Елизаветы Нугумановой. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить. Приятно, что фигурное катание пользуется таким вниманием со стороны журналистов и болельщиков, но все же стоит сделать акцент на спортивной составляющей», — приводит слова Сихарулидзе РИА «Новости Спорт».

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.