Загитова попрощалась трогательным видео с матерью Глейхенгауза

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram пост, посвященный скончавшейся Людмиле Шалашовой, матери хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

— Очень тяжелый день для меня и всей нашей команды, — написала Загитова. — Ушла Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф, учитель-наставник, мама Даниила Глейхенгауза. В прошлом балерина Большого театра, Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Людмила Борисовна олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! Спасибо вам огромное! Вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах.

Также Загитова выложила видео того, как она дарила Шалашовой маленького котенка.