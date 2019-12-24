Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова похвасталась новой поддержкой из парного катания

16:03
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала видео того, как исполняет новую поддержку из парного катания. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.

Опрос

проголосовало: 14092
Все опросы
Алина Загитова взяла паузу в карьере. Она вернется?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир