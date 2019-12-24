Загитова похвасталась новой поддержкой из парного катания
16:03
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала видео того, как исполняет новую поддержку из парного катания. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.
13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.
Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/y2k3o9eXT0— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 24, 2019
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