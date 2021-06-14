Загитова ответила Баюл в комментариях: «Не переживайте, все отдам»

Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл выступила с критикой новой постановки «Руслан и Людмила».

В частности Баюл не понравилось, что Олимпийская чемпионка Пхенчханя Алина Загитовой, которая играет в шоу роль Людмилы в юности, имеет на голове ту же корону, что и Татьяна Навка, играющая роль повзрослевшей Людмилы.

«Что это за подделка такая интересная? Что в шоу Навки Петренко будет выступать, я поняла отлично, а кто Людмила, пока не разобралась. Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — написала Баюл в Instagram.

В комментарии пришла сама Загитова, которая ответила на эти претензии.

«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», — написала Загитова в комментариях.