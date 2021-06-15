Алена Савченко и Томми-Джо Найман тренируются в США

Немецкая фигуристка Алена Савченко и американец Томми-Джо Найман проводят тренировки в США. Они работают под руководством Далайлы Саппенфелд.

Пара каталась под песню Retrograde Джеймса Блэйка. Хореографом программы стал Бенуа Ришо.

37-летняя Савченко и 21-летний Найман объявили о том, что будут кататься в паре 11 июня. Спортсмены будут выступать за США.