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Алена Савченко и Томми-Джо Найман тренируются в США

16:43

Немецкая фигуристка Алена Савченко и американец Томми-Джо Найман проводят тренировки в США. Они работают под руководством Далайлы Саппенфелд.

Пара каталась под песню Retrograde Джеймса Блэйка. Хореографом программы стал Бенуа Ришо.

37-летняя Савченко и 21-летний Найман объявили о том, что будут кататься в паре 11 июня. Спортсмены будут выступать за США.

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