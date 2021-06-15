Алена Савченко и Томми-Джо Найман тренируются в США
16:43
Немецкая фигуристка Алена Савченко и американец Томми-Джо Найман проводят тренировки в США. Они работают под руководством Далайлы Саппенфелд.
Пара каталась под песню Retrograde Джеймса Блэйка. Хореографом программы стал Бенуа Ришо.
37-летняя Савченко и 21-летний Найман объявили о том, что будут кататься в паре 11 июня. Спортсмены будут выступать за США.
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