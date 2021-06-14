Российский фигурист Гурейро заявил, что старается не форсировать подготовку к Олимпиаде

Российский фигурист Джонатан Гурейро заявил, что старается не форсировать подготовку к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Сейчас нас ждет интересный, насыщенный, сложный сезон, но мы не бежим впереди паровоза. Работа идет планомерно, грамотно, сейчас важно не перегореть. Мы понимаем ответственность, и спешка — это не всегда хорошо. Мы ждем праздника, мы ждем Олимпиады, ждем накала, но хотим, чтобы все эти эмоции нас не поглотили», — цитирует ТАСС Гурейро.

Также фигурист рассказал, как проводит свое свободное время и отметил, что его партнер, Тиффани Загорски прошла курс реабилитации после травмы.

«Я люблю «патрулировать» столицу на самокате, это моя любовь. А Тиффани обожает летнюю Москву — каталась на велосипеде, встречалась с подругами, успела пройти курс реабилитации после микротравм прошлого сезона, чтобы в предстоящем как следует подстраховать здоровье. Это очень важно», — добавил Гурейро.

В сезоне-2020/21 Гурейро в паре с Тиффани Загорски стал серебряным призером чемпионата России.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.