Загитова - о произвольной программе: "Давно хотела что-то более страстное, более взрослое"

Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова рассказала о своей произвольной программе в текущем сезоне. По ее словам, ей давно хотелось исполнять что-то более взрослое. Также она отметила, что чем-то похожа на Кармен – героиню одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме.

– Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. Когда тренеры предложили "Кармен", я была двумя руками за, потому что мне нравится в этой программе все: от выбора музыки до элементов, связок, заходов. Я не могу выделить что-то одно. Может, мы с Кармен в чем-то похожи. Я, наверное, такая же иногда резкая, вспыльчивая. В основном, когда тренировка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому у меня и не получается хорошо отразить эти эмоции.

Напомним, что в текущем сезоне Загитова заняла второе место в финале "Гран-при" и на чемпионате Европы. На чемпионате России спортсменка стала лишь пятой.

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