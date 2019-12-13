Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире программы «Время» на Первом канале заявила, что хочет вернуть состояние, когда есть непреодолимое желание выходить на лед. В пятницу вечером 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры.

— Почему я ухожу? У меня все уже есть. А всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы вернулось состояние, когда я хочу выходить на старты. Когда надо вкатывать новые программы, это всегда сложно, эти моменты всегда хотелось закончить, но мне это нравилось. Смешанное чувство, но, естественно, это был сложный период.

В этом сезоне — аналогично. Тренеры находили слова мотивации. Писала расписку об участии на чемпионате мира, прежде всего, себе. Это была для меня мотивация. Она даже где-то есть. «Обязаюсь кататься хорошо, делать все от себя зависящее».

Расписка на чемпионат России? Не готова ее написать. Все, что я пишу, я выполняю. На данный момент — не готова.

Загитова приостановила участие в соревнованиях