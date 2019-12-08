Загитова не стала говорить с прессой после Финала «Гран-при»

Алина Загитова, занявшая последнее шестое место в Финале «Гран-при» в

Турине, не вышла к журналистам в микст-зоне после проката произвольной

программы. Чемпионка мира набрала 125,63 балла — меньше за всю взрослую

карьеру было лишь однажды, на январском чемпионате Европы в Минске. Как

сообщает корреспондент «СЭ», Загитова с трудом сдерживала эмоции и в

расстроенных чувствах покинула подтрибунные помещения.



Победила на турнире Алена Косторная с мировым рекордом, два других места

на подиуме заняли еще две коллеги Загитовой по группе Тутберидзе — Анна

Щербакова и Александра Трусова. (Дмитрий Кузнецов)