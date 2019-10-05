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Загитова и Трусова. Первые кадры совместного триумфа на Japan Open

10:29
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В сети появились первые победные кадры команды Европы с коммерческого предсезонного турнира Japan Open. Россия в ней была представлена олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.

Именно чистые прокаты произвольной программы россиянок на 154,41 и 160,53 балла соответственно позволили команде Европы одержать победу и отыграть 58 баллов отставания после выступления мужчин. Помимо этого Трусова вошла в историю как первая женщина, исполнившая четыре четверных прыжка в одной программе на межуднародных соревнованиях.

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