Олимпийская чемпионка-2006 в парном катании Татьяна Тотьмянина отметила, что считает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову примами сегодняшнего женского одиночного катания.

— Ситуация в женском одиночном катании складывается очень интересная, — цитируют «РИА «Новости» Тотьмянину. — Есть две примы — чемпионки мира и Европы предыдущих лет, одна из них олимпийская чемпионка Алина Загитова, другая — серебряный призер Игр Евгения Медведева.

Девочки, несмотря ни на что, находятся на своем максимуме, за ними интересно наблюдать, потому что они растут и уже из девочек превратились в девушек, которые радуют не только прыжками, но и своим красивым катанием. Также интересно следить за новой тройкой юниорок, которые вырвались в этом году во взрослое катание и сразу же стали мировой элитой, две из них покорят нас четверными прыжками.

Жаль, что у сборной России только три квоты на чемпионатах мира и Европы, потому что каждая из девочек очень интересна, и чемпионат России будет, можно сказать, чемпионатом мира