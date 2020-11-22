Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова предстала в образе Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» в показательных выступлениях на «Гран-при России». Она его показывала всего второй раз, впервые это произошло 7 ноября в Москве в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Загитова показала две программы на показательных выступлениях — первый номер назывался «Жизнь» под композицию M83 «Outro».