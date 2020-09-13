«За наших». Самарин рассказал, за кого болеет из российских фигуристок

Российский фигурист Александр Самарин после контрольного проката произвольной программы в Москве рассказал о желании посмотреть женские соревнования.

— Задачей на прокаты было почувствовать себя, вернуть соревновательную жилку, чувство адреналина, — подчеркнул Самарин. — Через неделю уже первый старт на этапе кубка России в Сызрани — главная цель на данный момент. Хочу поблагодарить всех, кто смотрит прокаты в интернете, по телевизору и на арене. Мы старались их порадовать. Сегодня, правда, получился больше макет, чем прокат. Но это было полезно. У меня новый образ, больше в лирику. Потихоньку начинаю его чувствовать. На спине костюма изображен феникс.

Мы свою часть работы сделали, теперь можно посмотреть на женские соревнования, поболеть. За кого? За всех. За наших. (Дмитрий Кузнецов)