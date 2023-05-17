Фигуристка Парсегова ушла от Плющенко и возвращается к Тутберидзе

Российская фигуристка Арина Парсегова вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает РИА «Новости».

11-летняя спортсменка перешла из академии Евгения Плющенко. По данным источника, она сменила группу по приглашению из школы «Хрустальный», где работает Тутберидзе. Конфликтов и проблем с командой Плющенко у Парсеговой не было.

До сезона-2020/21 Парсегова тренировалась под руководством Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Спортсменка владеет тройным акселем.