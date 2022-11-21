Рудковская гордится мужем Липницкой: «Принял решение идти и отстаивать честь нашей родины»

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала душещипательной историю с мобилизацией тренера Владислава Тарасенко. Бывший фигурист является мужем олимпийской чемпионки-2014 Юлии Липницкой.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Его направили на подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.

— Знаю, что он ее всячески поддерживает. Очень его ждем, его ждут дети. Влад — это душа этой группы вместе с Юлей. И для нас это был шок. Мы предложили как-то помочь, но он сказал, что помогать не надо. Хочет исполнить свой долг. Мы могли помочь с отсрочкой. Он не попадал под категорию первых мобилизованных. Он не служил, был в спортроте. Его как-то по ошибке призвали. Он не стал оспаривать эту ошибку. Когда мы предложили помощь, был шок, когда он отказался. Мы все переживаем, поддерживаем Юлю. Думаю, ей тяжело. Это еще одна страница драматургии нашей академии.

Между прочим, у нас сейчас острая тема. Их там тренер Влад Тарасенко, который сейчас мобилизован, ушел воевать за нашу Родину. Сейчас Юлия Липницкая тренирует сама и помогает.

Действительно мы гордимся. Влада призвали. Мы могли сделать ему отсрочку, но он сам принял решение идти и отставить честь нашей родины. Вот такая у нас история. Душещипательная, но очень искренняя и честная.