В CAS рассказали, от чего зависит скорость рассмотрения дела Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, от чего зависит скорость рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Кодекс спортивного арбитража устанавливает шаги, которые должны быть предприняты в рамках процедуры CAS. Следующим шагом в этой процедуре является подача Всемирным антидопинговым агентством апелляционной записки (письменного заявления с изложением своих доказательств. — Прим. ТАСС). Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции.

Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Однако эти сроки могут быть продлены (или сокращены) по соглашению сторон. Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы CAS.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной, в ней обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В ВАДА потребовали дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года, аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года и лишить сборную России золота в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине.