Яметова рассказала, что получит две профессии после учебы в колледже

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, куда поступила после окончания девятого класса. Спортсменка окончила школу с золотой медалью.

«В Пермский педагогический колледж. Я на заочном обучении. Если бы поступила на очное, то не успевала бы совмещать учебу с тренировками. Нужно было выбирать что-то одно, и я выбрала тренировки. Насколько я знаю, в моем колледже учится Аня Фролова, но мы на разных курсах. Я иду по двум специальностям и получаю два диплома. Первый на тренера и второй на всякий случай на учителя начальных классов. Люблю общаться с детьми», — цитирует Яметову Sport24.

В этом сезоне 16-летняя Яметова заняла второе место на двух этапах «Гран-при России» — в Красноярске (211,29 балла за короткую и произвольную программы) и Москве (212,75).

В 2023 году фигуристка стала победительницей «Кубка первого канала» в составе команды «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова.