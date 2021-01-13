Ягудин удивился интересу СМИ к уходу Константиновой из академии Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» отреагировал на интерес к уходу Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.

«Без комментариев. Вы бы еще поинтересовались мнением по поводу перехода Васи из Зеленограда из школы №4 в школу № 209», — сказал Ягудин.

Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.

(Владимир Пушкарев)