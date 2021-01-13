Ягудин удивился интересу СМИ к уходу Константиновой из академии Плющенко
15:53
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» отреагировал на интерес к уходу Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.
«Без комментариев. Вы бы еще поинтересовались мнением по поводу перехода Васи из Зеленограда из школы №4 в школу № 209», — сказал Ягудин.
Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.
(Владимир Пушкарев)
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