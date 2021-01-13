ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин удивился интересу СМИ к уходу Константиновой из академии Плющенко

15:53
Теги:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» отреагировал на интерес к уходу Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.

«Без комментариев. Вы бы еще поинтересовались мнением по поводу перехода Васи из Зеленограда из школы №4 в школу № 209», — сказал Ягудин.

Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.

(Владимир Пушкарев)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир