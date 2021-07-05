Ягудин рассказал, что его интересует в женщинах

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что его привлекает в женщинах.

«Мне нравится задница, верх (показывает руками) и так далее. Потом уже голова. Разных мужчин интересуют сперва разные части тела. Если в женщине мне нравилось все, что ниже головы, я, естественно, добивался ее расположения», — сказал фигурист в эфире «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница».

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. У пары есть 11-летняя Елизавета и 5-летняя Мишель.