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Ягудин рассказал, что его интересует в женщинах

12:45
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что его привлекает в женщинах.

«Мне нравится задница, верх (показывает руками) и так далее. Потом уже голова. Разных мужчин интересуют сперва разные части тела. Если в женщине мне нравилось все, что ниже головы, я, естественно, добивался ее расположения», — сказал фигурист в эфире «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница».

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. У пары есть 11-летняя Елизавета и 5-летняя Мишель.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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