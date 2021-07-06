Сборная Канады по фигурному катанию объявила состав на следующий сезон
10:19
Стал известен состав сборной Канады по фигурному катанию на следующий сезон, информирует Федерация фигурного катания этой страны. В команду вошли 24 спортсмена.
Мужчины: Киган Мессинг, Нам Нгуен, Роман Садовский;
Женщины: Эмили Босбэк, Элисон Шумахер, Маделин Скиза;
Пары: Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро, Эвелин Уолш / Трент Мишо, Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд, Лори-Анн Матте / Тьерри Ферлан;
Танцы на льду: Пайпер Джиллс / Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Серенсен, Марджори Лажо / Захари Лага, Кэролайн Сусис / Шейн Фирус, Хейли Сейлс / Николас Вамстикер.
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