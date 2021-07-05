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Оксана Баюл: «Мишин может работать со спортсменами и не убивать, в отличие от многих»

12:00
Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка, фигуристка Оксана Баюл в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к работе Алексея Мишина с Елизаветой Туктамышевой.

— Вы говорили, что в 21 нереально делать четверные, но есть такой человек, как Елизавета Туктамышева. Она показывает, что можно, и даже медали берет. Как вам ее история?

— Это спортсменка, которая работает по старой школе, как я в свое время. Это Профессор, который ее тренирует. Они, правда, четверной не вставляли в программу. Но Мишин — гениален. Он может работать со спортсменами и их не убивать. А есть тренеры, которые взяли — и следующий, следующий. Меня тренер берег.

— Это вы, видимо, как раз про Этери Георгиевну.

— Да не только про нее. Есть много таких кроме нее.

Полностью интервью Оксаны Баюл читайте на сайте «СЭ

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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