Ягудин показал ретро-фото с Плющенко
Победитель Олимпийских игр-2002 и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал новый пост в Instagram.
40-летний спортсмен показал фотографии сезона-1997/98. На нескольких снимках можно увидеть молодого Евгения Плющенко.
Фотографии сделаны на разных соревнованиях: на Олимпийских играх в Нагано, на чемпионате Европы в Милане и мира — в Миннеаполисе. Для Ягудина два последних турнира стали победными. Плющенко завоевал серебро и бронзу.
Ягудин также является многократным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002) и мира (1998, 1999, 2000, 2002).
Сезон 1997/98 ??? 1. Фотка из Нагано ??, ОИ #сихарулидзе #дмитриев #платов #кулик #загороднюк 2. Чемпионат Европы?#плющенко #абт3. ОИ 5 место @toddeldredge #кулик @candeloroofficiel 4. Чемпионат Мира?@toddeldredge #плющенко #фигурноекатание #figureskating #европа #мир #олимпии?скиеигры