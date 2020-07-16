Ягудин показал ретро-фото с Плющенко

Победитель Олимпийских игр-2002 и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал новый пост в Instagram.

40-летний спортсмен показал фотографии сезона-1997/98. На нескольких снимках можно увидеть молодого Евгения Плющенко.

Фотографии сделаны на разных соревнованиях: на Олимпийских играх в Нагано, на чемпионате Европы в Милане и мира — в Миннеаполисе. Для Ягудина два последних турнира стали победными. Плющенко завоевал серебро и бронзу.

Ягудин также является многократным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002) и мира (1998, 1999, 2000, 2002).