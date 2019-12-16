Ягудин поддержал Тарасову

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил поддержку своему тренеру Татьяне Тарасовой, против которой была опубликована петиция с целью лишить ее комментаторской работы на телевидении.

В комментариях Ягудина поддержал известный хореограф Илья Авербух.

— Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть, — написал Ягудин в Instagram. — Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми — восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, я не могу. Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Я вас люблю всегда! Тарасова для меня навсегда.