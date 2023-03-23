Ягудин оценил выступление журналиста «СЭ» на турнире шоу-программ

Олимпийский чемпион и победитель турнира шоу-программ Алексей Ягудин оценил выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на мероприятии. Журналист выступал вне конкурса перед началом соревновательной части.

— Как вам мои кривлянья? Насколько это было позорно?

— Слушай, да нет, не позорно. Я до конца думал, что это все шутка про твое участие. Я еще пересмотрю твой прокат. Катальщиком тебя сложно назвать, конечно. (Смеется.) Но советов особых нет — просто надо больше кататься, накатывать. Все ледниковцы через это проходят. Все равно молодец, что не побоялся. Я был крайне удивлен, сказать честно. Теперь ты можешь меня понять, что такое волнение и почему я специально забивал себе ноги перед выступлением, чтобы сместить акценты внимания в голове, — поделился мнением Ягудин.