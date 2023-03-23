Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Ягудин — критикам: «Может, поучатся так кривляться, чтобы выигрывать?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях знакомых людей о своем номере на турнире шоу-программ.

— У вас было бы больше мотивации в случае участия Евгения Плющенко?

— У меня был тулуп! И я безумно рад, что в итоге все получилось достойно. Потом я думал: а если бы не получился тулуп? Вышла бы просто хорошая программа. А я так понесся после него, что Евгений Миронов сказал: ты как маленький ребенок, который получил то, что очень хотел. Ты этот луч сразу догнал после выезда с тулупа.

— Я думал, вы отыгрываете.

— Отыгрывал, но был и настоящий восторг. Потому что последние две недели сводились к этой секунде — толчку, отрыву и приземлению. И после выезда в меня неведомая сила вселилась.

— Вообще я даже от родителей и друзей, которые смотрят фигурное катание только по телевизору, слышал, что это одно из самых сильных впечатлений в этом виде спорта за последние пару лет.

— Спасибо! Мнение вот этих людей, которые, может быть, не отталкиваются от знаний в фигурном катании и судили с чистого листа, важнее. Я тоже слышал от многих, кто далек от фигурного катания, что им номер очень зашел. Это возвращаясь к тем экспертам, которые говорят, что я кривлялся. Может, тогда поучатся так кривляться, чтобы выигрывать? Для начала.

Больше всех была возмущена моя дочь Лиза, которая где-то прочитала, что папа выиграл только благодаря дню рождения и кривлянью. Ее очень разозлили такие статьи.

Алексей Ягудин. «Чего стоила победа? Обезболивающих и уколов». Ягудин — о триумфе на турнире шоу-программ

Алексей Ягудин
0
Читайте также
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин высказался о судействе в турнире шоу-программ

Ягудин оценил выступление журналиста «СЭ» на турнире шоу-программ
Новости
RSS RSS
Все новости