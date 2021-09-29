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Ягудин — о падении Медведевой и Милохина: «Нельзя просидеть в «ха-ха» все шоу»

18:50
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин высказал свое мнение о выступлении Евгении Медведевой и ее партнера тиктокера Дани Милохина в первый съемочный день проекта.

Алексей Ягудин и&nbsp;Алина Загитова. «Слова о немосковской дикции Загитовой — не очень прикольно». Ягудин — о Лайшеве, дебюте Медведевой и поедании личинок в Африке

— Понравилось катание парыМедведева / Милохин?

— Да. Всегда фигуристы и их вторые половинки придумывают какие-то образы. А тут ничего не придумывал. Они сыграли самих себя. Вот я — Женя Медведева, вот я — Даня Милохин. Вот такими мы повстречались, вот такими мы начинаем наш путь в этом проекте.

Но у Дани все равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце, от души. Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках и близко к этому не было! А я ходил на тренировки и видел ребят. Пусть они сейчас предстали такими. Но, думаю, из этой пары что-то получится. Получится вопреки тому, что Женя — одиночница. И у нее есть опыт парного катания с Александром Энбертом в Сочи, 48 спектаклей.

Даня яркий, не такой, как другие, прекрасно отыгрывает лицом. Мне очень понравилось первое выступление. Но как он будет меняться? Ведь ты не можешь просидеть в этом амплуа весь «Ледниковый период» — вот эти «ха-ха». Я даже слышал, как Илья Авербух говорил: «А куда мы можем двигаться?» Мне тоже интересно. Ведь на нашем проекте у каждого участника задача быть разным.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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