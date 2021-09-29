Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин высказал свое мнение о выступлении Евгении Медведевой и ее партнера тиктокера Дани Милохина в первый съемочный день проекта.

— Понравилось катание парыМедведева / Милохин?

— Да. Всегда фигуристы и их вторые половинки придумывают какие-то образы. А тут ничего не придумывал. Они сыграли самих себя. Вот я — Женя Медведева, вот я — Даня Милохин. Вот такими мы повстречались, вот такими мы начинаем наш путь в этом проекте.

Но у Дани все равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце, от души. Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках и близко к этому не было! А я ходил на тренировки и видел ребят. Пусть они сейчас предстали такими. Но, думаю, из этой пары что-то получится. Получится вопреки тому, что Женя — одиночница. И у нее есть опыт парного катания с Александром Энбертом в Сочи, 48 спектаклей.

Даня яркий, не такой, как другие, прекрасно отыгрывает лицом. Мне очень понравилось первое выступление. Но как он будет меняться? Ведь ты не можешь просидеть в этом амплуа весь «Ледниковый период» — вот эти «ха-ха». Я даже слышал, как Илья Авербух говорил: «А куда мы можем двигаться?» Мне тоже интересно. Ведь на нашем проекте у каждого участника задача быть разным.