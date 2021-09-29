Пападакис и Сизерон будут выступать в произвольной программе под композицию «Элегия» Форе

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композицию «Элегия» Габриэля Форе. Об этом танцевальная пара сообщила в Instagram.

«Неразрывно связанные и воодушевленные. Они танцуют свое последнее танго... В этом году мы хотели создать программу, которая задействует всю энергию, которую мы открываем для себя на льду», — говорится в посте.

Ритм-танец в новом сезоне поставлен под композиции Джона Ледженда «Made to Love» и «You & I».

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира в танцах на льду.