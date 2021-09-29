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Пападакис и Сизерон будут выступать в произвольной программе под композицию «Элегия» Форе

14:56
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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композицию «Элегия» Габриэля Форе. Об этом танцевальная пара сообщила в Instagram.

«Неразрывно связанные и воодушевленные. Они танцуют свое последнее танго... В этом году мы хотели создать программу, которая задействует всю энергию, которую мы открываем для себя на льду», — говорится в посте.

Публикация от G & G (@papadakiscizeron_official)

Ритм-танец в новом сезоне поставлен под композиции Джона Ледженда «Made to Love» и «You & I».

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира в танцах на льду.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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