Ягудин необычно ответил ВАДА на требование дисквалифицировать Валиеву

Олимпийский чемпион, фигурист и телекомментатор Алексей Ягудин прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года.

— Вы недавно цитировали фразу Камилы Валиевой: «Я не цветочек, чтобы всем нравиться». А вы сами во время своей карьеры пытались понравиться публике? Или Камила права: действительно не нужно пытаться всем угодить?

— Публике — конечно же, нет. Каждый человек выступает прежде всего сам за себя. Понятно, что мы говорим, что боремся за страну, это аксиома. Но все равно, когда ты выходишь на лед, главное, чтобы работала связка «спортсмен — тренер».

Понравиться зрителям? Главное — понравиться судьям. Ведь от них зависят твой балл и твое место. Понятно, что действующие спортсмены будут рассказывать: «Мы хотим понравиться публике». Но все равно, когда человек выходит, у него в голове одно — сделать то, что стоит в программе. И главное не то, как отреагируют зрители, а что скажут судьи и какие плюсики они поставят.

Когда уже заканчиваются соревнования и начинаются выступления в шоу, то тут, естественно, твои судьи — это зрители. Там ты хочешь понравиться аудитории. А в спорте главное — ты, твои прыжки, вращения, дорожки и судьи, которые это оценивают.

— Что ответите ВАДА, которое хочет дисквалифицировать Валиеву на 4 года?

— А решение уже принято? А если люди или структуры чего-то хотят... Я вот скажу про Кутузовский проспект. Чтобы всем было понятно, скажу еще яснее.. Хочу, чтобы его расширили до 15 полос в каждом направлении. Я так хочу! Но понятно, что этого не будет.

А то, что они громогласно объявляют, стращают... Вы сначала докажите либо не докажите. А дальше мы будем уже разговаривать.

— Заявление Томаса Баха о том, что россиян нужно возвращать на международные старты, читали?

— Понимаю, что он человек высокого полета, но его заявления — это уже смешно. Их можно уже не читать. В одну неделю говорит, что россиян должны вернуть, в другую — рекомендует отстранить. Сегодня — снова вернуть.

— Хочет понравиться зрителям.

— Не знаю, кому он хочет понравиться. Но он смешон в своих заявлениях.