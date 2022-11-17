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Сегодня, 11:59

Матыцин сказал, что Горшков внес огромный вклад в развитие мирового фигурного катания

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на смерть олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова.

«Наш спортивный мир, всех поклонников отечественного фигурного катания постигла тяжелейшая утрата — не стало выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Георгиевича Горшкова. Людмила Пахомова и Александр Горшков были неповторимой парой, ими восхищались истинные ценители спорта и искусства. Во многом благодаря их таланту, мастерству, невероятным новаторским программам танцы на льду вошли в программу зимних Олимпийских игр, а Людмила Пахомова и Александр Горшков заслуженно стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в этой дисциплине», — цитирует Матыцина ТАСС.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16353533
Александр Горшков (фигурное катание)
Олег Матыцин
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