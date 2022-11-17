Винер считает, что на здоровье Горшкова повлиял допинг-скандал вокруг Валиевой

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что допинг-скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой повлиял на здоровье президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно еще не окончательное», — цитирует Винер ТАСС.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет. Он возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.