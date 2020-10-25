Ягудин назвал справедливыми оценки Туктамышевой. И задел Плющенко, который заступился за Елизавету

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал судейство на этапе Кубка России в Сочи. Напомним, что после короткой программы многие не поняли баллы Елизаветы Туктамышевой.

Ранее вукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил возмущение судейством в состязаниях женщин. Плющенко считает, что арбитры показали слишком низкие оценки Туктамышевой. Чемпионка мира и Европы-2015 занимает после короткой программы третье место, уступая Дарье Усачевой и Анне Щербаковой.

— Давайте вспомним то, что происходило вчера. Есть правила, по которым идет оценка того или иного выступления. Опять же, очень много было возмущенных реплик со стороны начинающих тренеров: как так, с тройным акселем человек занимает всего лишь третье место.

Рассказываю: есть определенные уровни. К сожалению, у Елизаветы Туктамышевой, несмотря на потрясающий тройной аксель, был недокрут на каскаде. Плюс вращения были на второй и третий уровни. Фигурное катание — это не та система, которая существовала много лет назад. Было абсолютно честное, справедливое судейство, — заявил Ягудин в эфире Первого канала.