«Я за справедливое судейство в спорте!» Эмоциональный пост Плющенко о Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил возмущение судейством на третьем этапе Кубка России в состязаниях женщин. Плющенко считает, что арбитры показали слишком низкие оценки Елизавете Туктамышевой. Чемпионка мира и Европы-2015 занимает после короткой программы третье место, уступая Дарье Усачевой и Анне Щербаковой.

«Сегодня хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву, с которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за ее долголетие в спорте, за сложный контент программ и за ее сильный волевой характер! Какая Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!

А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать 3,5 и быть выше Лизы? И я буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперед и уважать труд спортсменов и таких Великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин!

Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок «ультра-си» в короткой программе, так как это все-таки прежде всего — спорт наивысших достижений, а не только катания!"