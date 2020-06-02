«Я влюбился, мама». Нежный образ Сотниковой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своем Instagram.

— Я влюбился, мама. Она — та самая дама, — подписала фото Сотникова.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры.Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.