«Я останусь с Татьяной Анатольевной». Ягудин «ответил» Дзюбе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил продолжение шуточной переписки с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Скриншот пародирует переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой.

Накануне команда Этери Тутберидзе выложила скриншоты сообщений Рудковской, которая предлагала перейти в академию ее супруга Евгения Плющенко.

Instagram Алексея Ягудина.

— Спасибо за предложение, но я останусь с Татьяной Анатольевной, — написал Ягудин.