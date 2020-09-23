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«Я останусь с Татьяной Анатольевной». Ягудин «ответил» Дзюбе

22:42
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Instagram Алексея Ягудина.
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил продолжение шуточной переписки с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Скриншот пародирует переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой.

Накануне команда Этери Тутберидзе выложила скриншоты сообщений Рудковской, которая предлагала перейти в академию ее супруга Евгения Плющенко.

Instagram Алексея Ягудина.
Instagram Алексея Ягудина.

— Спасибо за предложение, но я останусь с Татьяной Анатольевной, — написал Ягудин.

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